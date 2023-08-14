В кілька разів більше, аніж Циганкова: за скільки Динамо готове віддати свою перспективну молодь

Київський колектив високо оцінює своїх талановитих футболістів. Ті чекають на грошовитого покупця.

Ігор Суркіс відмовляється дешево продавати перспективну молодь. "Біло-сині" відпускатимуть своїх футболістів практично та таку ж ціну, як Іллю Забарного та Віталія Миколенка.

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Гідна ціна за талант

Президент Динамо не хоче, аби талановитих футболістів столичного клубу знецінювали. Зокрема, очільник "бобрів" затвердив ціну на головне відкриття минулого сезону Української Прем'єр-ліги Володимира Бражка. Київський клуб не відпустить перспективного півзахисника з команди менше, аніж за 20 мільйонів євро. Ба більше, якщо з Динамо захоче покинути Микола Шапаренко, то кияни спробують виторгувати за атакувального хавбека в рази більше, чим за Бражка. Цікаво, що Transfermarkt оцінює Володимира у 1,5 мільйони євро, а Миколу – у 8 мільйонів.

Ігор Суркіс активно взявся за питання цінника на Бражка, оскільки уже декілька клубів із Європи проявило інтерес до талановитого футболіста. Зокрема, італійський Торіно, який зіскочив із боротьби за Руслана Маліновського, раніше пропонував за Володимира 4 мільйони євро. Президент Динамо у свою чергу зазначив, що не збирається відпускати у Європу перспективних гравців за такі смішні гроші.

До того ж Бражком цікавиться іспанська Жирона, де феєрять Артем Довбик та Віктор Циганков, проте між каталонцями та киянами наразі складні стосунки. Щодо Шапаренка, то наразі запитів по футболісту немає, хоча й "біло-сині" готові були відпустити гравця цього літа.

Бражко торішньої кампанії

Володимир, який був орендований Зорею, став основним футболістом луганського колективу минулого сезону.

До того ж молодого півзахисника вважають головним відкриттям торішньої кампанії в УПЛ.

Володимир провів за "біло-чорних" 27 поєдинків, в яких відзначився 7 разів та віддав 1 асист.

Також Бражко був основним гравцем молодіжної збірної України на Євро-2023 та допоміг команді дійти до півфіналу, кваліфікувавшись на Олімпіаду-2024.

Останні три найгучніші продажі Динамо практично протягом минулого року, оскільки "бобри" змогли реалізувати трансфер Віталія Миколенка у Евертон за 23,5 мільйони євро, Іллі Забарного у Борнмут за 22,7 мільйони євро та Віктора Циганкова у Жирону за 5 мільйонів євро.