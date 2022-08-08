Динамо опинилося в топ-10 історичного рейтингу УЄФА: Мілан, Ліверпуль та Челсі далеко позаду

Динамо доволі довго та цілком успішно виступає на міжнародній арені. Команда приносить тепер бали для рейтингу українського чемпіонату в УЄФА.

На сайті Swiss Football Data вирішили підрахувати, скільки очок набрав кожен клуб у рейтинг своєї країни, починаючи з сезону 1955/1956.

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На вершині рейтингу опинилися два іспанські гранди – Реал та Барселона. Завдяки "вершковим", Іспанія зуміла набрати за цей час 180,505 пунктів. "Синьо-гранатові" принесли до скарбнички Іспанії ще 173,566 пункта.

Замикає першу трійку португальська Бенфіка, чий здобуток склав 140,519. Варто відзначити, що саме Бенфіка може стати суперником Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо Динамо зуміє пройти австрійський Штурм, а "орли" – данський Мідтьюлланн.

На дев'ятому місці в цьому рейтингу – київське Динамо. Українська команда здобула 114,167 пункта за час виступу в єврокубках. Це 58% від всіх здобутих очок до рейтингу України.

Варто відзначити, що Динамо тричі у своїй історії вигравало міжнародні трофеї. Команда двічі здобувала перемоги у Кубку володарів кубків (1975 та 1986 роки). Також у 1975 році команда вигравала Суперкубок УЄФА. Тричі команди доходила і до півфіналу Ліги чемпіонів – у 1977, 1987 та 1999 роках. А у 2009 роках дійшла до півфіналу Кубка УЄФА, де поступилася Шахтарю.

Випередити Динамо зуміли лише німецька Баварія, італійський Ювентус, нідерландський Аякс, англійський Манчестер Юнайтед та португальський Порту.

Натомість позаду залишилися італійські Мілан, Інтер та Рома, англійський Ліверпуль, Арсенал та Челсі, іспанський Атлетіко.

Ще одна українська команда – донецький Шахтар – розмістився на 29 місці, маючи 73,076 пунктів в активі.

Правда щодо українських команд в цьому рейтингу, то не виключено, що там може бути помилка. Все через транслітерацію назв. Адже якщо на дев'ятому місці команда з назвою "Dynamo Kyiv", то на 895-у ще одна українська команда "Dinamo Kyiv". Вона заробила 0,5 пункта за час виступів.

Аналогічна ситуація з харківським Металістом. Якщо "Metalist Kharkiv" – то це 211-е місце та 11,833 пункта. Натомість команда "Metalist Kharkov" посідає 897-е місце з 0,5 пунктами.

Свого двійника отримали й львівські Карпати – "Karpaty Lviv" на 518-й сходинці, а "Karpaty Lvov" – 898.

Двічі представлений в рейтингу і футбольний клуб Маріуполь – ще під назвою "Illichivets Mariupol" та "FC Mariupol".

Список команд, які найбільше набрали до рейтингу УЄФА своїх країн