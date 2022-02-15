Динамо офіційно оголосило про перехід Кадірі в Гонвед

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі знайшов собі новий клуб. Футболіст продовжить кар’єру в угорському Гонведі.

Динамо віддало Кадірі в оренду Гонведу

Угорський клуб орендував 25-річного ганця до кінця нинішнього сезону.

Читайте також Матч Динамо в Юніорській лізі УЄФА можуть перенести з України через можливий напад Росії

Кадірі приєднався до Динамо влітку 2019 року. У 2020 році він виступав на правах оренди в тульському Арсеналі. Першу частину нинішнього сезону ганець провів в оренді за одеський Чорноморець, за який зіграв 13 матчів в УПЛ.

У 2019 році Кадірі перейшов в Динамо з віденської Аустрії. У складі київського клубу ганець зіграв всього в 16 матчах.

Гонвед займає восьме місце в чемпіонаті Угорщини після 20 турів. У активі команди 23 очки.

У січні двоє гравців Динамо – захисник Артем Шабанов і півзахисник Богдан Лєднєв — перейшли в угорський Фехервар. Другого орендували до кінця 2022 року з правом викупу.