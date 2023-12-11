Остання гра 2023 року в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Динамо – Оболонь

У понеділок, 11 грудня, відбудеться матч 17-го туру УПЛ, у якому в київському дербі зустрінуться Динамо та Оболонь. Онлайн трансляція поєдинку буде доступна на сайті 24 Каналу.

Матч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського, де на футбольне поле о 15:00 вийдуть команди, які дуже по-різному підходять до міжсезоння. Обидва колективи мають свої серії, проте, якщо Динамо захоче її продовжити, то "пивовари" робитимуть усе, щоб обірвати, пише 24 Канал.

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Надважливий матч для київських клубів

Господарі зустрічі після провалу в середині осені змінили тренера, що позитивно відобразилося на результатах. Підопічні Олександра Шовковського здобули 3 поспіль перемоги та повернулися в гонку за чемпіонство, хоча на початку листопада це здавалося неможливим.

Зовсім в іншому настрої до гри підходить команда Валерія Іващенка. Оболонь не перемагає з 8 жовтня та за цей час встигла вилетіти з Кубка України, а в УПЛ у 5 матчах лише двічі зіграла внічию, що зі статусу середняка перетворило її на борця за виживання. Наразі "пивоварів" лише 1 очко відділяє від зони перехідних матчів.

На папері здається, що доля зустрічі відома, проте це зимовий футбол, тому на перше місце вийдуть бійцівські якості, що робить київське дербі ще більш цікавим.

. Київське Динамо вилетіло з Кубка України-2023/2024 саме від Оболоні. Тоді долю поєдинку вирішив єдиний гол, який забив Сергій Суханов.

Динамо – Оболонь: онлайн-трансляція