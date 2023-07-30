Без голів Ярмоленка: Динамо стартувало в УПЛ з розгромної перемоги – відеоогляд матчу

Кияни першими пропустили від Миная, але згодом повернули собі перевагу в рахунку. Дубль на свій рахунок записав форвард збірної України Владислав Ванат.

Динамо – Минай 4:1

Голи: Ванат, 27, 30, Буяльський, 87 (пен), Караваєв, 90+4 – Вітенчук, 3.

В УПЛ підходить до завершення стартовий тур сезону 2023-2024. В центральній зустрічі неділі київське Динамо приймало закарпатський Минай, пише 24 канал.

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Підопічні Шарана здивували минулого сезону, фінішувавши восьмими. А ось Динамо провело невдалу кампанію і посіло аж четверте місце. Втім влітку кияни непогано посилились.

Чого тільки коштує гучне повернення Андрія Ярмоленка. Екскапітан "біло-синіх" одразу потрапив в основу, як і Бущан з Шапаренком, які пропустили левову частку минулого сезону.

Дубль Ваната

Початок гри вийшов невдалим для Динамо. Вже на третій хвилині Минай вийшов вперед завдяку шаленому дальньому пострілу Вітенчука, який прогавив Бущан.

Втім підопічні Луческу одразу взялись за відігравання і під кінець першого тайму вже вели в рахунку. Дубль протягом трьох хвилин оформив Владислав Ванат.

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Спочатку форвард опинився у потрібному місці, добивши м'яч у ворота після невдалого виносу від Одарюка. А згодом Владислав влучно пробив у кут воріт Миная після скидки від Буяльського.

Дубль з вилучень

Другий тайм міг принести проблеми Динамо. Перед перервою господарів у меншості залишив Денис Попов, який прямою ногою зіграв в опонента. Проте вже на початку другого тайму суддя вирівняв склади. Бандура не за правилами зірвав вихід Ярмоленка сам-на-сам.

Минай не відсиджувався в обороні і кілька разів суттєво напружував Бущана. У парі моментів киян рятувала лише неточність з боку нападників гостей. Але забити вдалось Динамо, причому двічі.

Спочатку Дубінчак заробив пенальті, який реалізував Буяльський. А вже у компенсований час Караваєв опинився у потрібному місці після дальнього пострілу Бражка та добив м'яч у ворота Ольхового.

Переможний старт киян

Як підсумок, Динамо стартувало із впевненої перемоги в УПЛ. Минай же сподобався по грі, але брак класу не дозволив зачепитись за нічию. За тиждень закарпатці приймуть дебютанта чемпіонату ЛНЗ, тоді як на команду Луческу чекає інший новачок сезону Оболонь.

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До слова, одразу після київського дербі Динамо стартує в Лізі конференцій. У третьому раунді кваліфікації "біло-сині" зіграють з грецьким Арісом або вірменським Арарат-Вірменія.

Відеоогляд матчу Динамо – Минай: