Динамо запропонує Зорі декількох гравців взамін за Кабаєва, – "ТаТоТаке"

Київське Динамо та луганська Зоря може провести обмін футболістами. Головний тренер киян хоче закрити позицію лівого атакувального флангу.

Троє замість одного

Динамо хоче побачити у своєму складі півзахисника Зорі Владислава Кабаєва. Начебто у цьому переході зацікавлений сам Мірча Луческу.

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Однак мова йде про обмін футболістами. За одного Кабаєва київському клубу доведеться віддати двох – трьох гравців. Джерело повідомляє прізвища динамівців, які можуть одягнути футболку Зорі. Мова йде про двох захисників та нападника.

Це як мінімум Роман Вантух та Назарій Русін. Але не виключено, що до цього списку додасться ще один гравець киян. Ним може стати захисник Микита Бурда чи хтось із молодих вихованців клубу,

– йдеться у телеграм-каналі "ТаТоТаке".

Жоден із трьох гравців не буде великою втратою для киян. У минулому сезоні Бурда через травму та операцію не зіграв жодного матчу. Русин провів 10 поєдинків, у яких забив 2 голи, а Вантух – 10 ігор, 1 асист.

Що відомо про Олександра Кабаєва

Атакувальний півзахисник є вихованцем одеського футболу. Із 2015-го виступав за головну команду Чорноморця.

Із липня 2017-го почав грати за луганську Зорю.

У минулому сезоні зіграв 17 матчів, у яких відзначився одним голом та результативною передачею.

Контракт Кабаєва із Зорею розрахований до кінця червня 2023 року.