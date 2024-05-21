Динамо може повернути легіонера з Бразилії: гравець раніше залишив Україну через війну
Джерело:Бий-біжи
Сезон-2023/2024 в УПЛ ще не закінчено, а київське Динамо вже думає про посилення перед новим розіграшем чемпіонату. Кияни налаштовані повернути одного зі своїх легіонерів.
Столичний клуб Динамо веде перемовини з бразильським футболістом Вітіньо. Гранд хоче повернути легіонера в Україну.
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Сонячна Бразилія чи похмурий Київ
Вітіньо грав за Динамо із 2021 року, коли перебрався із Атлетіко Паранаенсе. Але не закріпився у команді, провівши лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи.
Наразі 25-річний футболіст грає на батьківщині у клубі Ред Булл Брагантіно. Оренда з РБ діє до червня поточного року. Цього сезону Вітіньо відіграв 24 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі.
Бразилець використав лазівку у регламенті ФІФА, яка дає можливість іноземним футболістам, які виступають за клуби з України та Росії, в односторонньому порядку призупинити дію своєї угоди. Контракт лівого вінгера із киянами розрахований до кінця червня 2026-го року.
Відзначимо, що Динамо після 29-ти турів набрало 66 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ-2023/2024. Команда Олександра Шовковського знову програла боротьбу за "золото" першості донецькому Шахтарю.
Попереду у київського клубу ще виїзний поєдинок проти львівського Руха (25 травня).
Кар'єра Вітіньо
- Уродженець Бразилії взимку 2021-го доєднався до першої команди Атлетіко Паранаенсе.
- А вже у серпні того ж року підписав контракт із Динамо Київ.
- 1 квітня 2022-го року повернувся до бразильського клубу, але тепер лише на правах оренди.
- У лютому наступного року орендна угода Вітіньо із Атлетіко Паранаенсе сплила.
- 10 лютого 2023-го року був орендований іншим бразильським клубом Брагантіно.