Дивне рішення Луческу: Динамо може підписати гравця російського ЦСКА

Київське Динамо завершило першій тренувальні збори у Швейцарії. Чемпіон УПЛ активно шукає підсилення навіть у Росії.

Заміна Бєсєдіну

У п'ятницю, 9 липня, нападник московського ЦСКА Ілля Шкурін повинен пройти медичне обстеження у Динамо. Після чого футболіст вирушить з киянами на другий тренувальний збір у Швейцарію.

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Керівництво "біло-сині" планує взяти в оренду білоруса на один сезон, без права викупу. Аркадій Запорожану, агент головного наставника киян Мірчі Луческу, підтвердив, що гравець полетить з українським грандом на збори.

Навіщо киянам Шкурін?

Ймовірно, що білорус стане заміною травмованому форварду Артему Бєсєдіну. Футболіст Динамо ще довго буде відновлюватись від травми. Інший нападник київського клубу Владислав Супряга вже веде перемовини з італійський Дженоа. Тому Мірчі Луческу треба добре подумати, ким підсилити атакувальну лінію.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу Шкуріна лише в один мільйон євро. А от скільки захочуть виручити росіяни за перспективного форварда наразі невідомо.

Щоправда, Ігор Бурбас повідомляв у своєму твітері, що кияни готові включити в оренду футболіста пункт про право викупу. Журналіст зазначив, що білоруському нападнику пророкують велике майбутнє.

Дуже ймовірно, що вже на другі збори у складі Динамо вирушить новий нападник. Це 21-річний білорус Ілля Шкурін. Йому роздають великі аванси і хороші перспективи. Переговори на завершальній стадії. Йдеться про оренду з можливістю подальшого викупу,

– написав журналіст

Що відомо про Іллю Шкуріна