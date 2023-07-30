Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу першого туру УПЛ

У неділю, 30 липня, київське Динамо зіграє свій матч 1-го туру УПЛ-2023/2024. У ньому кияни зустрінуться із Минаєм, а пряму трансляцію поєдинку можна переглянути прямо на сайті 24 Каналу.

Цією очною зустріччю команди стартують у новому сезоні УПЛ-2023/2024. Поєдинок розпочнеться о 17:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

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Минай ще не перемагав Динамо

Передуватиме цьому матчу Динамо – Минай студія, яка розпочнеться о 16:00 (за годину до гри), де обговорять стартові склади та шанси команд на перемогу. Ведучими будуть Вадим Адаменко та Роман Куплевацький.

Разом із вами за цим поєдинком на коментаторському місці буде стежити та коментувати Олександр Новак.

Після самого матчу також буде включення студії, де вже безпосередньо ведучі будуть по гарячих слідах підбивати підсумки поєдинку.

Нагадаємо, що матч Динамо – Минай буде передостаннім у програмі першого туру УПЛ.

У минулому сезоні-2022/2023 кияни двічі перемагали команду із Закарпаття – 0:1 та 2:0. Тоді у першій зустрічі у ворота минайців забивав ще Віктор Циганков, який тепер виступає за іспанську Жирону. А от у другому матчі у воротах Минаю відзначались Царенко та Ванат.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Минай