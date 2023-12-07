Динамо – Металіст 1925: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Команда Олександра Шовковського прийме одного з борців за виживання. Слідкуйте з нами за перебігом подій на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського!

У четвер, 7 грудня, в чемпіонаті України 2023-2024 відбудеться перенесений матч 3 туру УПЛ, в якому Динамо прийме Металіст 1925. Початок – о 15:00 за київським часом, пише 24 канал.

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Динамо на шляху відновлення

Київська команда набрала ходу після звільнення Мірчі Луческу та призначення Олександра Шовковського. "Біло-сині" впевнено здолали досить непростих опонентів у особі Кривбаса та Руха – двічі по 0:2.

Минулими ж вихідними Динамо дарма з'їздило в гості до Миная. Матч був перерваний на другій хвилині через повітряну тривогу і так і не був відновлений. У свою чергу Металіст 1925 грав проти іншого гранда Шахтаря і був безсилим (0:2).

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Для харків'ян ця поразка стала третьою поспіль в УПЛ. Клуб непогано стартував у цьому сезоні, але ближче до зими скотився до боротьби за виживання. До бою з Динамо Металіст 1925 підходить на 11 місці.

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