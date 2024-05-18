Ледь не довели до розгрому: Динамо у бойовому поєдинку обіграло Кривбас

Поєдинок срібного та бронзового призерів чемпіонату України вже не мав турнірного значення. Проте жодна з команд не збиралася програвати у принциповому матчі.

Динамо – Кривбас 3:1

Голи: Ванат, 4 (пенальті), Шапаренко, 6, Дубінчак, 80 – Твердохліб, 19

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб виставив на поєдинок 29-го туру напіврезервний склад. Натомість динамівці вийшли на поле рідного стадіону найсильнішими гравцями, пише 24 Канал.

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Три голи за 20 хвилин

Початок матчу продемонстрував серйозні наміри суперників. Вже на першій хвилині гості повинні були відкривати рахунок. Захисники Динамо з великими труднощами ліквідували "пожежу" у штрафному майданчику.

Футбольне правило спрацювало через кілька хвилин. Стецьков сфолив на Ярмоленку та "привіз" пенальті у свої ворота. Одинадцятиметровий чітко виконав Ванат, записавши на свій рахунок 14-й гол у чемпіонаті.

Господарі дуже швидко подвоїли перевагу. Шапаренко скористався пасом Дячука та пробив у правий кут воріт Кривбасу.

Підопічні Вернидуба повернули інгригу на 19-й хвилині матчу. Зимовий новачок криворіжців Твердохліб головою замкнув навіс Бандейри. Це дебютний гол півзахисника за нову команду.

У другому таймі гра заспокоїлася. Кияни більше контролювали м'яч та частіше з'являлися поблизу воріт Кривбасу.

Фінальну крапку поставив Дубінчак. Лівий захисник Динамо опинився на ударній позиції після скидки Волошина. 3:1 – переконлива перемога команди Шовковського.

Відеоогляд матчу Динамо – Кривбас

У підсумку Динамо вдруге у чемпіонаті перемогло Кривбас. Столична команда набрала 66 очок у 29 матчах. Кривбас зазнав третьої поспіль поразки.