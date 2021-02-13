Динамо у подвійній більшості дотиснуло Олімпік, Бєсєдін оформив дубль: відео

Київське Динамо провело перший офіційний матч у 2021 році. У суботу, 13 лютого, кияни перемогли донецький Олімпік у рамках 14 туру чемпіонату України.

Динамо – Олімпік 3:1

Голи: Бєсєдін, 30, 90, Буяльський, 77 – Алваренга, 20

Вилучення: Нкенг, 76, Лебеденко, 86 (Олімпік)

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На засніженому полі стадіону "Динамо" у Києві командам знадобилося 20 хвилин, щоб розмочити нулі на табло. Лебеденко розігнав атаку Олімпіка, після чого на ударну позицію вийшов Алваренга.

Аргентинський легіонер Олімпіка з близької відстані спокійно пробив повз Георгія Бущана та вивів свою команду вперед.

Відео голу Алваренги

Свій момент відзначитися мало й Динамо. На 26 хвилині киянам вдалася відмінна комбінація, однак Буяльський пробив вище воріт. На 30-й хвилині Динамо таки вдалося зрівняти рахунок.

Артем Бєсєдін заробив штрафний біля володінь Чекотуна. Удар зі штрафного виконав Віктор Циганков та влучив у кут. Голкіпер відбив м'яч, однак Бєсєдін добив його у ворота ударом головою.

Таким чином Бєсєдін відзначив своє повернення після проваленого допінг-тесту. Артем був без футболу понад рік.

Відео голу Бєсєдіна

Дуже швидко Динамо могло вийти вперед. Воротар Олімпіка помилково віддав м'яч Циганкову, який завдав дальнього удару. На щастя для донеччан, Чекотун виправив свою помилку.

По перерві перший момент відзначитися мав Караєва. Олександр вбіг у штрафний донеччан та пробив у дальній кут, але зовсім трішки не влучив.

У той же кут цілив і Циганков. Віктор традиційно змістився з флангу та пробив. М'яч пролетів біля стійки. Через декілька хвилин Караваєв вже намагався асистувати. Він навісив на Де Пену, але м'яч після удару уругвайця пролетів над воротами.

Ще один момент Динамо мало після подачі з кутового. Денис Попов "розстрілював" Чекотуна, але пробив вище воріт. Другий шанс відзначитися Попов мав після навісу з лівого флангу, але вдруге пробив вище.

На 76 хвилині Олімпік залишився у меншості. Нкенг награв на дві жовті картки та покинув поле. Тільки Олімпік залишився в меншості, як Динамо вийшло вперед. Буяльський розрядив свою гармату та забив дивовижний гол.

Через 10 хвилин Олімпік втратив ще одного футболіста. Арбітр вилучив Ореста Лебеденка за фол проти Циганкова. Віктор пробив з небезпечної позиції у стійку. Після цього Бєсєдін добив м'яч у порожні ворота.

У підсумку Динамо здобуло перемогу та закріпилося на першому місці.

Наступний матч Динамо проведе 18 лютого. Кияни зустрінуться з бельгійським Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.