Динамо легко обіграло Минай – новачок Рамірес забив гол та віддав пас: відео

Київське Динамо та Минай 11 серпня зіграли перенесений матч першого туру УПЛ. Динамо здобуло доволі легку перемогу завдяки Еріку Раміресу.

Динамо – Минай 2:0

Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

В цьому матчі тренерський штаб Динамо вирішив випустити з перших хвилин новачка Еріка Раміреса. Для прикладу, Жерсон Родрігес за грою команди спостерігав з трибун. З віп-ложі, а не тренерського містка, матч переглядав і головний тренер Мірча Луческу.

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Для Минаю це був лише другий офіційний матч в цьому сезоні. Хоча в УПЛ зіграли вже три тури. окрім матчу першого туру проти Динамо, УПЛ перенесла і матч третього туру, в якому Минай мав грати проти Колоса. Все через участь ковалівської команди в матчі кваліфікації Ліги конференцій в Казахстані.

Однак такий полегшений календар не надто допоміг Минаю в цьому матчі. Динамо цілковито переважало суперників. У першому таймі гості лише один раз наважилися пробити по воротах Бущана. Ще один удар був у другому таймі.

Натомість Динамо мало не одразу почало створювати моменти. І перший реальний шанс забити змарнував саме Рамірес. На 11-й хвилині він опинився сам на сам перед воротами Кучера. Але пробив мимо.

Та невдовзі він таки приклався до забитого голу. Миколенко зробив закидання на нього у штрафний майданчик. Він зупинив м'яч, прокинувши повз суперника. Там його підхопив Буяльський та в дотик перекинув воротаря. Так рахунок у матчі було відкрито.

Після цього Динамо вирішило перейти на дальні удари. Пробували забити Тимчик та Караваєв, але пробили мимо. Буяльський вирішив ще раз "закинути за комірець Кучеру ударом мало не з центру поля, але не влучив.

Та все ж до перерви Минай пропустив вдруге. Буяльський підхопив м'яч після скидки суперника та в дотик відправив Караваєва у прорив. Олександр у штрафному вирішив сам не пробивати, а скинув під удар Раміресу. Форвард в дотик забив вже у порожні ворота.

У другому таймі Динамо продовжувало тиснути на ворота суперника. Команда тримала темп першого тайму, але без особливих зусиль. Забити міг Циганков, але цього разу кучер з його ударом впорався. Чи не єдина гостра відповідь Минаю за весь матч – удар Горіна головою наприкінці. Хоча і Динамо змарнувало чудову нагоду забити третій гол.

Відеоогляд матчу Динамо – Минай

Динамо перемагає і підіймається на першу місце в турнірній таблиці, яке ділить з Десною. В обох команд по три перемоги в трьох стартових турах.

Минай же поки всередині турнірної таблиці – 10 місце з трьома очками в активі. Але в команди ще гра в запасі проти Колоса.