Динамо сімома голами познущалося над Колосом у матчі УПЛ: відео

У суботу, 28 серпня, відбувся матч шостого туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо приймало ковалівський Колос. Впевнену перемогу здобули кияни.

Динамо – Колос 7:0

Голи: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45+1, 67

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Після впевненої перемоги в минулому турі над чернігівською Десною кияни очолили турнірну таблицю. У ворота "сіверян" підопічні Мірчі Луческу відправили чотири голи.

Колос розташувався в середині турнірної таблиці. У минулому турі команда Руслана Костишина на своєму полі програла Олександрії з рахунком 0:1.

У попередньому сезоні суперники тричі протистояли один одному. У чемпіонаті була зафіксована нічия (2:2 в Києві) і впевнена перемога Динамо (3:0 в Ковалівці). Ще одна зустріч відбулася в рамках 1/4 фіналу Кубка України: кияни пройшли в наступну стадію після серії пенальті.

Вже на старті матчу Динамо шокувало Колос двома голами. Спершу грубо помилився Петров, обрізавшись перед своєю штрафною. Де Пена перехопив м'яч, увійшов у штрафну на лівому полуфланзі і точно пробив у дальній кут.

Через пару хвилин після вертикальної передачі від Циганкова Шкурін прийняв м'яч у штрафному спиною до воріт, і зробив скидкуна Шапаренка, який пробив невідпорно.

На 25-й хвилині рахунок у зустрічі став розгромним. Після розіграшу кутового пішов навіс у воротарський майданчик, і набігший Кендзьора без опору відправив м'яч у ворота.

Після цього кияни ще тричі у першому таймі розстріляли ворота Мілька. На 34-й хвилині Буяльський справа увійшов в штрафну і технічної підсічкою перекинув м'яч через голкіпера.

Пізніше обрізався Чорноморець, той же Де Пена зліва вбіг до штрафного і точно пробив у дальній кут.

Не змогло обійтися у цій гольовій фєрії без участі Віктора Циганкова. Де Пена прострілив з лівого кута штрафного, Шкурін не влучив по м'ячу, а Циганков пробив у порожній кут.

Після перерви пристрасті у матчі вчухли і "біло-сині" забили ще один гол. Після передачі Вербича Миколенко з лівого кута штрафного прострілив на дальню штангу, і набігший Циганков відправив м'яч у ворота.

У підсумку, Динамо у другому матчі поспіль перемогло з розгромним рахунком і одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ. Колос опустився на 11 сходинку.

Динамо – Колос відеоогляд