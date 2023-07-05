Перший спаринг Динамо: "біло-сині" розгромили рідний клуб Луческу – відеоогляд
Джерело:ФК Динамо
Програму контрольних поєдинків Динамо на тренувальному зборі в Австрії відкрив спаринг проти одного з найтитулованіших клубів Румунії. Підопічні Мірчі Луческу без проблем розібралися зі своїми одноклубниками з Бухаресту.
Динамо Київ – Динамо Бухарест 4:1
Голи: Н. Волошин, 10, Царенко, 18, Дубінчак, 67, Кабаєв, 74 – Бані, 40.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу вирішив проводити перший контрольний матч за зачиненими дверима, заборонивши вести пряму відеотрансляцію. Тож фанати "біло-синіх" не мали можливості спостерігати за грою своїх улюбленців.
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Обнадійливий початок
Поєдинок пройшов за повної переваги киян. Вже на 10-й хвилині Назар Волошин відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви Антон Царенко після прострілу Олександра Караваєва подвоїв перевагу "біло-синіх". Проте на 40-й хвилині румуни відквитали один гол.
По перерві Дубінчак та Кабаєв довели рахунок до розгромного. У підсумку Динамо здобуло першу перемогу на літніх зборах.
Варто відзначити, що у старті тренерський штаб довірив місце у воротах Валентину Моргуну, а в на вістрі атаки матч розпочав Ігор Горбач. Також ігровий час на полі отримав Богдан Лєднєв, який пропустив весняну частину чемпіонату через травму.
- Склад Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 70) – Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак – Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46) – Горбач (Кабаєв, 46).
Свій наступний матч Динамо зіграє 8 липня. Суперником киян буде представник австрійської Бундесліги Вольфсбергер.
Відеоогляд матчу Динамо К – Динамо Бх