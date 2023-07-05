Перший спаринг Динамо: "біло-сині" розгромили рідний клуб Луческу – відеоогляд

Програму контрольних поєдинків Динамо на тренувальному зборі в Австрії відкрив спаринг проти одного з найтитулованіших клубів Румунії. Підопічні Мірчі Луческу без проблем розібралися зі своїми одноклубниками з Бухаресту.

Динамо Київ – Динамо Бухарест 4:1

Голи: Н. Волошин, 10, Царенко, 18, Дубінчак, 67, Кабаєв, 74 – Бані, 40.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вирішив проводити перший контрольний матч за зачиненими дверима, заборонивши вести пряму відеотрансляцію. Тож фанати "біло-синіх" не мали можливості спостерігати за грою своїх улюбленців.

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Обнадійливий початок

Поєдинок пройшов за повної переваги киян. Вже на 10-й хвилині Назар Волошин відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви Антон Царенко після прострілу Олександра Караваєва подвоїв перевагу "біло-синіх". Проте на 40-й хвилині румуни відквитали один гол.

По перерві Дубінчак та Кабаєв довели рахунок до розгромного. У підсумку Динамо здобуло першу перемогу на літніх зборах.

Варто відзначити, що у старті тренерський штаб довірив місце у воротах Валентину Моргуну, а в на вістрі атаки матч розпочав Ігор Горбач. Також ігровий час на полі отримав Богдан Лєднєв, який пропустив весняну частину чемпіонату через травму.

Склад Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 70) – Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак – Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46) – Горбач (Кабаєв, 46).

. Головний тренер Мірча Луческу виступав за бухарестців під час ігрової кар’єри з 1963-го по 1977-й. На його рахунку 265 матчів та 60 забитих м’ячів у всіх турнірах. З 1985-го по 1990-й Містер очолював "червоних псів" та одного разу привів їх до чемпіонства та двічі вигравав Кубок Румунії.

Свій наступний матч Динамо зіграє 8 липня. Суперником киян буде представник австрійської Бундесліги Вольфсбергер.

Відеоогляд матчу Динамо К – Динамо Бх