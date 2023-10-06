Розчистка відомості: Динамо збирається взимку продати двох гравців збірної України

Київський клуб готовий відпустити Георгія Бущан та Віталія Буяльського, якщо ті забажають пограти закордоном. На футболістів є попит у Туреччині.

Цього року Динамо суттєво оновило свій склад. Взимку киян продали у Жирону Віктора Циганкова, а цього літа попрощались із Денисом Гармашем, Артемом Бесєдіним та Сергієм Сидорчуком.

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Динамо розпродає лідерів

Втім і це ще не межа. У ЗМІ з'явилась інформація, що цієї зими "біло-сині" продадуть двох своїх лідерів. Мова про Георгія Бущана та Віталія Буяльського.

Причиною продажу є не тільки бажання заробити на трансфері, а і розчистка зарплатної відомості. Активний інтерес до гравців збірної України виявляють у Туреччині.

Повідомляється, що Галатасарай бачить у персоні Бущана заміну для уругвайця Фернандо Муслери і готовий заплатити 4 мільйона євро. У свою чергу на Буяльського поклали око Бешикташ та Фенербахче.

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Досягнення Бущана та Буяльського

Нагадаємо, що обидва гравці є вихованцями Динамо. Віталій вперше зіграв за дорослу команду киян у 2010-му, тоді як Георгій – у 2011-му. Гравці разом тричі вигравали УПЛ, а також брали три Кубки та чотири Суперкубки України.

Цього сезону Бущан відіграв вже 9 матчів за Динамо, тоді як Буяльський – 11. На рахунку останнього – чотири голи та два асисти. Наразі Динамо йде п'ятим у турнірній таблиці УПЛ, але за втраченими очками є лідером чемпіонату.