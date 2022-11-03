Таке звичне Динамо: груба помилка Бущана дозволила Фенербахче вийти вперед – відео голу

Турецька команда бореться за першу сходинку у групі, тоді як кияни вже де-факто завершили свій євросезон. Гості відкрили рахунок через фейл Бущана, який повернувся після травми.

Динамо проводить останній поєдинок у Лізі Європи 2022/2023. Кияни у Кракові "приймають" Фенербахче у матчі, який вже не грає турнірної ролі для "біло-синіх", пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Підопічні Луческу намагались грати із суперником на рівних, однак в середині першого тайма все ж пропустили. Після подачі з глибини від Креспо невдало на виході зіграв Бущан.

Воротар Динамо у боротьбі з Валенсією вибив снаряд прямо на Гюлера. 17-річний хавбек без проблем добив його у сітку воріт, відкривши рахунок.

Відео голу Гюлера:

Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи чи Ліги конференцій. Український клуб набрав лише один бал у 5-ти іграх і вже гарантовано залишиться на четвертому місці.

Фенербахче ж бореться за перше місце із Ренном. Команди мають рівну кількість балів і паритет у очних зустрічах (2:2 і 3:3). Турки ж попереду завдяки кращій всього на один м'яч різниці голів.

Турнірна таблиця перед 6 туром: