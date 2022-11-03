Таке звичне Динамо: груба помилка Бущана дозволила Фенербахче вийти вперед – відео голу
Турецька команда бореться за першу сходинку у групі, тоді як кияни вже де-факто завершили свій євросезон. Гості відкрили рахунок через фейл Бущана, який повернувся після травми.
Динамо проводить останній поєдинок у Лізі Європи 2022/2023. Кияни у Кракові "приймають" Фенербахче у матчі, який вже не грає турнірної ролі для "біло-синіх", пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Підопічні Луческу намагались грати із суперником на рівних, однак в середині першого тайма все ж пропустили. Після подачі з глибини від Креспо невдало на виході зіграв Бущан.
Воротар Динамо у боротьбі з Валенсією вибив снаряд прямо на Гюлера. 17-річний хавбек без проблем добив його у сітку воріт, відкривши рахунок.
Відео голу Гюлера:
Нагадаємо, що Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи чи Ліги конференцій. Український клуб набрав лише один бал у 5-ти іграх і вже гарантовано залишиться на четвертому місці.
Фенербахче ж бореться за перше місце із Ренном. Команди мають рівну кількість балів і паритет у очних зустрічах (2:2 і 3:3). Турки ж попереду завдяки кращій всього на один м'яч різниці голів.
Турнірна таблиця перед 6 туром:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЕК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1