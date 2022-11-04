У нас не було постійного місця, – Луческу назвав причину провалу Динамо у єврокубках

Київське Динамо провалило єврокубкову компанію. "Біло-сині" поразкою від турецького Фенербахче закінчили свої виступи у єврокубках у сезоні-2022/2023.

Два голи у першому таймі гарантували турецькому клубу перемогу над киянами 0:2. Динамо так і не здобуло жодної перемоги у груповому раунді Ліги Європи.

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Луческу: Ми припустилися двох помилок

Після поєдинку Мірчі Луческу прокоментував виступ своєї команди у матчі проти Фенербахче. Румунський спеціаліст відзначив характер своїх підопічних.

"Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу - після помилки захисту. Тим не менш, Фенербахче сьогодні грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у сьогоднішньому матчі", – розповів тренер Динамо.

Тепер київський клуб може сконцентруватись на УПЛ. Головний тренер "біло-синіх" відзначив впевнений старт своєї команди у єврокубках, коли Динамо обійшло Фенербахче та Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Луческу знову бідкався на складні переїзди та відсутність стабільної домівки.

Ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши Фенербахче і Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів. Протистояти Бенфіці було вже складно, тому що ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень. Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренувань і свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію,

– відповів Луческу.

"Вже не матимемо проблем із постійними переїздами"

Наставник киян розповів, що тепер на команду чекає нормальний режим та домашні матчі у рідному Києві. Тому проблема з переїздами буде вирішена.

Луческу заявив, що Динамо не заслуговувало на останнє місце у групі. Румунський тренер впевнений, якби не переїзди, то команда б показала кращий результат.

"Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати в чемпіонаті, проводячи домашні матчі в Києві. Тому вже не матимемо проблем із постійними переїздами. Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок. За інакших обставин ми могли б досягти більш успішного результату", – додав наставник киян.

Нагадаємо, що за підсумками 6 матчів групового раунду Динамо набрало лише один бал. Сталось це у поєдинку проти АЕКа з Ларнаки (3:3). Тому кияни з одним балом справедливо посіли останнє місце у групі "B".