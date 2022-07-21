Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації, – Луческу про нічию Динамо у матчі з Фенербахче в ЛЧ

Київське Динамо у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів розписало нульову мирову з Фенербахче. Головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував гру команди у першому за довгий час офіційному поєдинку.

Луческу: Матч вийшов рівним, із нормальним результатом

20 липня київський клуб провів перший офіційний матч за останні 8 місяців. До цього підопічні Мірчі Луческу проводили лише контрольні поєдинки, які значно відрізняються від офіційних. Це також зауважив румунський наставник Динамо на післяматчевій пресконференції.

До теми Динамо зіграло внічию з Фенербахче у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Луческу зізнався, що його команда не хотіла вже з першого поєдинку йти на ризик, адже Фенербахче є міцним суперником. Луческу залишився задоволений результатом, адже команда зберегла усі шанси на прохід у наступне коло Ліги чемпіонів.

"Це був перший офіційний матч для нас за останні вісім місяців. Довелося нелегко, оскільки раніше ми грали лише товариські поєдинки. Також проблема полягала в тому, що ми не знали свій потенціал на цей час. Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації. Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити", – розповів румун.

Ми усвідомлювали високий рівень Фенербахче, який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, попри це, а також складну ситуацію в Україні. Вважаю, рахунок 0:0 – позитивний результат. Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату,

– додав "Містер".

Про можливе підсилення

Луческу запевнив, що жодних трансферів перед другою зустріччю з Фенербахче не буде. "Містер" буде мати у своєму розпорядженні лише тих гравців, яких має в обоймі зараз. Луческу впевнений, що наразі буде склад якісно підсилити склад, адже мало футболістів зголосяться приїхати в український клуб через війну в країні.

Ні. Хто зараз приїде грати до України? Ніхто. Ми маємо використовувати тих, хто є. У цьому матчі ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку,

– відповів головний тренер Динамо.

Луческу відзначив підтримку у Лодзі

Румунський спеціаліст прокоментував, чому робив пізні заміни у матчі. Все через кількість футболістів та можливий ризик, який збив би гру.

"Не хотів ризикувати в ситуації, що склалася. Я дуже добре знаю здібності моїх футболістів та команди. Хлопці добре організовані. Крім того, у Фенербахче 30 футболістів, а у нас лише 20 – ось у чому проблема", – сказав Луческу.

Головний тренер Динамо відзначив підтримку польських трибун у Лодзі, але очікував, що поєдинок збере ще більшу кількість уболівальників.

Можливо, це найважливіший матч у кваліфікації. Але, повторюся, ті вболівальники Динамо та Фенербахче, які зібралися на трибунах, забезпечили чудову атмосферу,

– відповів Мірча.

. Матч-відповідь Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня на домашньому стадіоні турецького клубу. Переможець пари зіграє у наступному раунді Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.