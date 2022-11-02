Гра за престиж: хто покаже матч Динамо – Фенербахче в Україні

Київське Динамо в четвер, 3 листопада, зіграє останній матч в Лізі Європи в цьому сезоні - проти турецького Фенербахче. Цей матч буде доступний для перегляду і в Україні.

Київське Динамо зганьбилося в єврокубках в цьому сезоні. Команді в групі Ліги Європи програла чотири перші матчі. А у матчі, в якому треба було перемагати, щоб мати шанс посісти третє місце – зіграла внічию. Тож у матчі проти Фенербахче 3 листопада перед гравцями Динамо не буде жодних турнірних задач. Окрім гри за свій престиж та рейтинг.

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Хто покаже матч Динамо – Фенербахче

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні володіє платформа Megogo, Тож саме вона офіційно і покаже матч Динамо – Фенербахче онлайн.

Матч Динамо – Фенербахче розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Трансляція матчу Динамо – Фенербахче буде доступна і для абонентів платформи VoliaTV, яка теж офіційно транслює матчі єврокубків в Україні.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Фенербахче.