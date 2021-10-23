Динамо – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ
23 жовтня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 24 жовтня, Динамо прийматиме Дніпро-1 у центральному матчі 12 туру УПЛ. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Динамо – Дніпро-1: де дивитися
Динамо прийме Дніпро-1 на НСК "Олімпійський" у Києві. Гра розпочнеться о 17:00.
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Центральний матч 12 туру УПЛ покаже телеканал "2+2". Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 16:55.
Окрім того, поєдинок транслюватимуть онлайн офіційний ютуб-канал Динамо та канал Football Hub у ютуб.
Трансляція на Football Hub розпочнеться о 16:00. Натомість на клубному каналі Динамо початок трансляції матчу запланований о 17:00.
- Після 11 турів Динамо набрало 29 очок та очолює турнірну таблицю. У пасиві "біло-синіх" тільки дві нічиї та жодної поразки. На відміну від Ліги чемпіонів, в УПЛ кияни почуваються комфортно.
- У 12-у турі Динамо доведеться протистояти Дніпру-1, який у цьому сезоні претендує на бронзові нагороди чемпіонату. За 11 матчів підопічні Ігоря Йовічевіча набрали 22 очки й демонструють непоганий футбол.