Динамо – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ

У неділю, 24 жовтня, Динамо прийматиме Дніпро-1 у центральному матчі 12 туру УПЛ. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Динамо – Дніпро-1: де дивитися

Динамо прийме Дніпро-1 на НСК "Олімпійський" у Києві. Гра розпочнеться о 17:00.

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Центральний матч 12 туру УПЛ покаже телеканал "2+2". Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 16:55.

Окрім того, поєдинок транслюватимуть онлайн офіційний ютуб-канал Динамо та канал Football Hub у ютуб.

Трансляція на Football Hub розпочнеться о 16:00. Натомість на клубному каналі Динамо початок трансляції матчу запланований о 17:00.