Динамо сильно підтримало травмованого Ярмоленка перед матчем проти Дніпра-1: щемливе фото

У неділю, 22 жовтня, київське Динамо приймало Дніпро-1 у рамках 11-го туру УПЛ-2023/2024. Перед матчем кияни провели зворушливу акцію на підтримку свого травмованого лідера.

Футболісти київського клубу вийшли на футбольне поле у спеціальних білих футболках, на яких було зображення Андрія Ярмоленка. Таким чином "біло-сині" вирішили підтримати свого лідера, який через травму пропустить близько 4-х місяців, повідомляє 24 Канал.

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Підтримка, яка дорогого коштує

10 жовтня футболіст переніс операційне втручання та продовжує відновлення. Операція була потрібна через декілька ушкоджень однієї і тієї ж зв'язки. Через цю травму вже пропустив жовтневий цикл матчів збірної України у відборі на Євро-2024.

Відзначимо, що на футболках киян був напис: "Легендо, ми з тобою".



Динамо підтримало травмованого Ярмоленка / Фото київського клубу

Ярмоленко дійсно є легендарним футболістом київського Динамо та вже давно увійшов у клубну історію. У біло-блакитній футболці правий вінгер вже провів 345 матчів, у яких наколотив 140 голів та віддав 90 асистів.

Нагадаємо, що 33-річний футболіст повернувся у київський колектив у липні 2023-го, коли перейшов із Аль-Айна з ОАЕ.

У поточному сезоні Ярмоленко до травми встиг відіграти 9 поєдинків – 4 м'ячі та одна результативна передача.

Контракт Ярмоленка із Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Андрій є справжнім лідером не лише на футбольному полі, а й у роздягальні киян. З ним грав динамівців набуває зовсім іншого характеру та привабливості.

Матч Динамо – Дніпро-1 закінчився мінімальною перемогою дніпрян 0:1. Єдиний та переможний гол у поєдинку забив Олексій Гуцуляк. Підопічні Мірчі Луческу після поразки йдуть на 7-й позиції, набравши 15 балів. Щодо їх кривдника, то дніпровський клуб здобуває вже 18 очок та йде 6-м.