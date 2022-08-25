Динамо буде у першому кошику під час жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники

Київське Динамо завдяки своєму рейтингу потрапить в перший кошик під час жеребкування групового етапу Ліги Європи

Динамо не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів – в останньому раунді команда поступилася Бенфіці та вилетіла в Лігу Європи.

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Потенційних суперників у групі Ліги Європи Динамо дізнається у п'ятницю, 26 серпня, під час жеребкування. Поки остаточно стало відомо. що Динамо буде в першому кошику під час жеребкування. Все завдяки тому, що шотландський Рейнджерс зумів пройти до групи Ліги чемпіонів. Ця команда буле однією з тих, яка могла понизити Динамо до другого кошика.

Динамо тепер точно не зіграє проти інших команд які гарантували собі місце в першому кошику. Це італійські Рома та Лаціо, англійські Манчестер Юнайтед та Арсенал, португальська Брага та сербська Црвена Звезда. А також або грецький Олімпіакос, або нідерландський ПСВ.

Натомість серед потенційних суперників Динамо можуть бути нідерландський Феєнорд, французьку Ренн, Нант та Монако, іспанські Реал Сосьєдад та Реал Бетіс, німецькі Юніон Берлін та Фрайбург, австрійський Штурм, бельгійський Юніон, данський Мідтьюлланн, норвезький Буде/Глімт, турецький Трабзонспор та азербайджанський Карабах. Ці команди вже пройшли до групового етапу Ліги Європи.

Решта учасників визначаться після матчів-відповідей 25 серпня. В цей день свій матч зіграє і Дніпро-1 на виїзді проти кіпрського АЕКа.