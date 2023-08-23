В ютубі чи по телевізору: повний список трансляцій матчу Динамо – Бешикташ в Лізі конференцій

У четвер, 24 серпня, київське Динамо проведе перший матч плей-офф Ліги конференцій. Суперником буде турецький Бешикташ. А матч можна буде переглянути й в Україні.

Свої єврокубкові матчі київське Динамо змушене проводити закордоном. Цього разу команда обрала місцем проведення номінально домашніх матчів румунський Бухарест – стадіон "Джулешті". Саме там і відбудеться перший матч проти Бешикташу 24 серпня.

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Матч Динамо – Бешикташ розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Попри те, що не всі українські вболівальники зможуть підтримати Динамо в цьому матчі з трибун стадіону, гра буде доступна до перегляду в Україні як в інтернеті, так і по телебаченню.

Керівництво київського клубу вирішило організувати показ матчу Динамо – Бешикташ на офіційному ютуб-каналі команди.

Також матч будуть транслювати на ютуб-каналі Footballhub. Коментатор матчу – Олександр Новак.

Дивитися матч Динамо – Бешикташ по телебаченню можна буде на каналі "2+2".

Сайт 24 Каналу тако проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Бешикташ.

На платформі Megogo теж буд доступна трансляція матчу Динамо – Бешикташ.

Динамо – Бешикташ онлайн-трансляція