Динамо – Баварія це класика футболу: три легендарні історії протистояння

Динамо та Баварія зіграють 12-й очний матч у своїй історії. Протистояння киян і мюнхенців сповнене легендарних матчів та історичних подій. Ми згадали три культові історії.

Кубок Динамо і супергол Блохіна

Динамо має цікаву статистику проти Баварії: кияни перемогли мюнхенців у трьох з чотирьох перших поєдинків. Першими двома звитягами у Києві пишають досі.

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Дебютна зустріч Динамо та Баварії відбулася у Суперкубку УЄФА. До зустрічі кияни підходили як переможці Кубка володарів кубка. Натомість Баварія була чинним переможцем Кубка Європейських чемпіонів.

Якщо проводити паралелі на сучасний час, то це теперішній Суперкубок УЄФА, в якому грає переможець Ліги Європи та Ліги чемпіонів.

Тоді Суперкубок складався з двох матчів. Перша зустріч відбулася у Мюнхені на "Олімпійському" стадіоні. Про створення "Альянц Арени" навіть думок не було.

У першому поєдинку Динамо здобуло мінімальну перемогу завдяки легендарному голу Олега Блохіна. Перед тим, як дивитися відео м'яча, слід прочитати опис моменту від Лева Філатова з видання "Футбол-Хокей".

"У середині другого тайму, коли кияни відбили чергову масовану атаку господарів поля, м'яч був посланий на лівий фланг найкращому бомбардиру команди Олегу Блохіну. Він прийняв м'яч ще до центральної лінії поля, кинув його вперед і, в супроводі захисника суперника, рвонувся по флангу.

Не доходячи до кута штрафного майданчика, Блохін озирнувся у пошуках партнерів. Але вони ще не встигли вийти з оборони і на половині поля Баварії Блохін не знайшов нікого з динамівців. У цей момент на цій половині поля, крім воротаря Маєра, було ще п'ять гравців оборони господарів. Безвихідна, здається, для форварда ситуація!



Блохін приніс перемогу Динамо у матчі проти Баварії / Фото fcdynamo.com

Але Блохін довів, що для майстра немає безвихідних ситуацій. Зрушивши трохи до центру, він сміливо пішов у боротьбу. Показавши неабияку майстерність обведення, Блохін скупими рухами обіграв спочатку двох захисників, потім відразу третього і, поки не встиг у боротьбу вступити четвертий захисник, форвард з ходу, без роздумів завдав рідкісного за точністю удару в дальній від голкіпера кут. Цей чудовий гол виявився вирішальним та приніс київському Динамо перемогу над дворазовим володарем Кубка європейських чемпіонів", – писав Філатов.

У тому матчі Блохіну вдалося обіграти легенду Баварії та збірної Німеччини Франца Бекенбауера.

Відео легендарного голу Блохіна у матчі Баварія – Динамо



У другому поєдину команда Валерія Лобановського знову обіграла Баварію, але вже з рахунком 2:0. Дубль у ворота найсильнішої команди Німеччини оформив нестримний Блохін. Ось так про голи Блохіна написав Лев Філатов:

"Блохін отримав зручний пас із глибини поля, розвинув швидкість, обігнав важкуватого Шварценбека і, увійшовши до штрафного майданчика, сильно вдарив у ближній нижній кут. У цьому простому на перший погляд прориві кожен рух був майстерним.

На початку другого тайму рахунок став 2:0. Черговий забіг Блохіна був перерваний підніжкою метрів за 25 від воріт. Двоє динамівців встановлювали м'яч, про щось перемовлялися, мюнхенці конструювали стінку, як раптом до м'яча здалеку підбіг Блохін, наче він щось задумав, одразу вдарив і м'яч влетів у нижній кут. Не знаю, можливо, Блохін помітив з боку недоброякісність стінки, але його рішучість у цьому епізоді справила враження".



Динамо перемогло Баварію у двох матчах / Фото fcdynamo.com

Дебютний гол Шевченка у Лізі чемпіонів

Після матчу в Суперкубку УЄФА Динамо та Баварія зустрічалися тільки в Кубку Європейських чемпіонів (теперішній Лізі чемпіонів). У 1997 році мюнхенці взяли реванш, мінімально вигравши у домашній грі.

Однак Динамо було сильнішим вдома – перемога 2:0. Завдяки звитязі Динамо вийшло у півфінал Кубку Європейських чемпіонів, ставши першою командою з СРСР, якій це вдалося.

Наступна зустріч команд відбулася вже у сезоні-1994/1995. Баварія виграла в обох поєдинках: у Мюнхені 1:0 та розгромно 4:1 у Києві.

Київський матч увійшов в історію завдяки Андрію Шевченку. Більш правильно сказати, Шевченко увійшов в історію Ліги чемпіонів, забивши свій дебютний гол у турнірі. Це сталося 7 грудня 1994 року.

На той момент талановитий нападник Динамо відкрив рахунок у грі. Після розіграшу кутового Шевченко підібрав м'яч перед штрафним суперника та другим дотиком пробив. М'яч залетів точно у нижній кут воріт Свена Шоєра.

Відео голу Шевченка Баварії у 1994 році



За всю кар'єру футболіста Андрій Шевченко забив 48 голів у Лізі чемпіонів. У списку бомбардирів Ліги чемпіонів він посідає 9-е місце. Відразу 5 голів у Лізі чемпіонів Шевченко забив саме Баварії.

Болісний 1999-й

У 1999 році "команда зірка" Валерія Лобановського була близька, щоб зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед.

Доля знову звела на футбольному полі Динамо та Баварію. Цього разу команди зустрілися у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч відбувся на переповненому "Республіканському" стадіоні (теперішній НСК "Олімпійський").

Завдяки дублю Андрія Шевченка "біло-сині" вели в рахунку 2:0.



Динамо – Баварія 1999 рік / Фото facebook.com/fcdynamoua

Однак перед самою перервою Міхаель Тарнат скоротив відставання.



Динамо – Баварія 1999 рік / Фото facebook.com/fcdynamoua

На початку другого тайму команда Лобановського повернула перевагу у два м'ячі завдяки голу Віталія Косовського.

Та втримати переможний результат Динамо не змогло. Спершу на 78-й хвилині гри Штефан Еффенберг скоротив відставання. А рятівний гол Баварії забив Карстен Янкер.

Протягом усього матчу жорсткий нападнив Баварії програвав боротьбу Олександру Головку, однак зумів виграти найважливішу дуель та зрівняв рахунок на 89-й хвилині.



​Динамо – Баварія 1999 рік / Фото facebook.com/fcdynamoua

Після нічиєї Динамо не втратило шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Але знайти собі в сили виграти у Мюнхені не змогло. Мінімальна звитяга Баварії.