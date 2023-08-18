"Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію": Динамо підтримало "Азов" після матчу з Арісом

Київське Динамо у двоматчевому протистоянні таки змогло вибити Аріс із Ліги конференцій. Якщо перший матч закінчився мінімальною перемогою греків 1:0, то у другому поєдинку кияни були сильнішими у серії пенальті.

Команди на обох пробили 14 пенальті, три з яких не були реалізовані. У підсумку – 6:5 перемоги Динамо, яке крокує у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де на нього вже чекає зустріч із турецьким Бешикташем. "Біло-сині" боротимуться за вихід у груповий раунд змагань.

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Пресслужба Динамо: "Азов" – герої України

Одразу після фінального свистка кияни не стримували своїх емоцій, які були вже дещо трохи надмірними. Футболісти київського клубу почали показувати у бік фанатської трибуни Аріса провокативні жести, на що ті кричали прізвище Владімір Путіна.

Поведінка гравців Динамо не сподобалась футболістам Аріса, які розпочали штовханину з представниками українського клубу прямо на футбольному полі. Суддям та іншим вдалось швидко залагодити конфлікт між командами. Найактивніші у цій ситуації отримали жовті картки. У складі Динамо авторами попереджень після матчу стали Бущан та Дубінчак.

Однак поведінку футболістів Динамо можна зрозуміти. Гравці хотіли відповісти на образливий банер греків у бік "Азова", який ті вивісили ще у першому матчі їх протистояння у Салоніках.

Після переможного матчу пресслужба київського клубу ще раз підтримала український полк "Азов", але вже цього разу через соцмережі. На сторінках "біло-синіх" з'явився пост із лого воюючого полку із написом "Азов" – герої України".

Відправили жалюгідні провокації назад у Грецію,

– підписала світлину пресслужба Динамо.



Відповідь Динамо для грецьких фанатів Аріса / Фото київського клубу

Під цією публікацією кияни додали коментар "додому", а керівник пресслужби Андрій Шахов запитав в Аріса, як їх справи, додавши тег #AzovHeroes.

Тепер грецькі фанати Аріса будуть робити свої провокації лише у внутрішньому чемпіонаті. А уболівальники Динамо ще підтримають команду на євроарені у цьому сезоні.