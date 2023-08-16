Взяти реванш, щоб не вигнали Луческу: де дивитися онлайн матч Динамо – Аріс в Лізі конференцій

Київське Динамо за крок від провалу в єврокубковій компанії у 2023 році. Команда може вилетіти з кваліфікації Ліги конференцій. Все залежатиме від матчу проти Аріса в четвер, 17 серпня.

Київське Динамо в минулому сезоні посіло лише четверте місце за підсумками чемпіонату України. Тож в новому сезоні в єврокубках виступає в Лізі конференцій. Але почати там шлях довелося з кваліфікації. І вже після першого матчу в новому турнірі Динамо опинилося за крок від вильоту. Адже програло на виїзді грецькому Арісу з рахунком 1:0.

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Матч-відповідь команди проведуть 17 серпня. Місцем проведення обрали Бухарест. І за даними анонімних телеграм-каналів, якщо Динамо не зможе проти Аріс, то головного тренера Мірчу Луческу буд звільнено. І він залишиться в тому ж Бухаресті, де може очолити місцеве Динамо.

Матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Аріс дивитися наживо в Україні можна буде як по телебаченні, так і в YouTube. Цю гру транслюватимуть телеканали "2+2" та "Динамо TV". Онлайн-трансляція матчу Динамо – Аріс буде доступна FootballHub та на офіційному каналі Динамо в YouTube (однак трансляція доступна тільки в Україні). Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Аріс.

Нагадаємо, матч Динамо – Аріс відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок о 20:00.

Динамо – Аріс онлайн-трансляція