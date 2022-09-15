Динамо котиться у прірву: команда Луческу програла АЕКу в Лізі Європи – відео голу

Кияни пропустили ранній гол від гостей з Кіпру і так і не змогли зрівняти рахунок. Друга поразка в ЛЄ відкотила "біло-синіх" на останнє місце в групі.

Динамо – АЕК Ларнака 0:1

Гол: Дьюрчо, 11.

Київське Динамо провело вже другий матч у Лізі Європи 2022-2023. Підопічні Мірчі Луческу невдало стартували у групі, поступившись Фенербахче у компенсований час (1:2).

Як це було Онлайн-трансляція матчу Динамо – АЕК Ларнака

Цього разу на киян очікував віцечемпіон Кіпру АЕК, пише 24 канал. Ця команда вже вибивала цього сезону українців, у кваліфікації ЛЄ її жертвою став Дніпро-1.

Новий нокаут від клубу з Кіпру

Тепер же кіпріоти засмутили і динамівців, які підійшли до гри з кадровою кризою. Не могли допомогти киянам Бущан та Шапаренко, а Бєсєдін та Шепелєв почали гру з лави запасних.

Гості відкрили рахунок вже на 11-ій хвилині. Отримавши право на штрафний удар, угорець Дьюрчо вміло поклав м'яч у "дев'ятку" воріт Бойка.

Відео голу Дюрчо:

Кияни змогли забити ще до перерви, коли Дубінчак вирізав відмінний пас на Буяльського і той пробив Пірича. Втім, VAR зафіксував мінімальний офсайд у Владислава, тому гол був скасований.

Останнє місце в групі

На другий тайм Луческу випустив Бєсєдіна замість Гармаша, що дозволило "біло-синім" трохи прижати опонента. Проте динамівці майже не били в створ, всього два удари, які не стали проблемою для кіпера. Це і дозволило АЕКу здобути виїзну перемогу.

Кияни продовжують йти без очок в Лізі Європи, займаючи останнє місце у квартеті. В наступному турі єврокубку Динамо зіграє на виїзді проти Ренна, який сьогодні зіграв внічию з Фенербахче (2:2).