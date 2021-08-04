Диктор випадково "відібрав" в України бронзу з синхронного плавання на Олімпіаді та віддав Росії

Дует українських синхроністок Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзові медалі на Олімпіаді-2020. Однак під час нагородження ці медалі мало не дісталися представниця ОКР.

Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули для України першу медаль в синхронному плаванні на Олімпіаді. У виступі дуетів вони стали третіми, поступившись представницям ОКР Світлані Колесніченко та Світлані Ромашиній, а також китаянкам Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Як це було Українські синхроністки здобули бронзові медалі на Олімпіаді-2020

Під час церемонії нагородження диктор, оголошуючи результати, випадково "віддав" бронзові медалі представницям ОКР. Але одразу ж виправився, і сказав "Україна".

Курйози з російськими синхроністками на Олімпіаді-2020

Це не перший випадок, коли росіянкам все плутають на Олімпіаді-2020. Під час кваліфікації діджей випадково включив не ту музику. А вже під час виступу її виключив. Спортсменкам довелося розпочинати свій виступ заново.

Після цього вони поскаржилися, що цей діджей вже не вперше включає їм не ту музику. І вимагали його відсторонення від міжнародних змагань.

Але у фіналі діджей знову припустився помилки при включенні музики для виступу дуету синхроністок ОКР. А коли включив, то не з початку.