В дев'ятку зі штрафного: як Мудрик подарував перемогу збірній України – відео

У матчі 2-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу збірна України переграла Вірменію. Переможний гол забив Михайло Мудрик.

У першому таймі Дмитро Криськів відкрив рахунок, але Вірменія забила дивовижний гол у роздягальню – Арсен Галстян відзначився на 45+4 хвилині.

Як це було Молодіжна збірна України перемогла Вірменію та очолила групу у відборі на Євро-2023: відео

Ідеальний гол Мудрика

На 62-й хвилині Михайло Мудрик ударом у дев'ятку зі штрафного і подарував українцям перемогу.

"Удари дуже часто відпрацьовую, відточують на тренуваннях такі удари і сьогодні вийшло забити зі штрафного. Я знав, як треба виконати. Ми знали, що буде багато боротьби і багато "брудних" моментів, ми це очікували від Вірменії і вони нічим нас не здивували. Добре, що здобули дві перемоги, але вся боротьба ще попереду", – сказав Мудрик в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відео голу Мудрика

Команда Руслана Ротаня набрала шість очок і вийшла на перше місце в групі. Крім Вірменії, в групі Н представлені команди Сербії, Франції, Фарерських островів і Македонії.