Девіс тричі відправляв непереможного Барріоса у нокдаун та яскраво переміг нокаутом: відео

Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс завдав першої поразки чемпіону WBA в напівсередній вазі Маріо Барріосу. Бій на арені State Farm в Атланті завершився в 11 раунді.

Яскрава перемога над непереможним

Джервонта Девіс не лише завдав дебютної поразки своєму земляку, а й відібрав у нього чемпіонський пояс за версією WBA у першій напівсередній вазі. Девіс завоював пояс у третьому дивізіоні.

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Перевага Джервонти була тотальною. "Танк" тричі відправляв Маріо Барріоса у нокдауни – у 8 та 11 раундах. У 8 раунді Барріос двічі побував на канвасі. Такий розвиток подій змусив суддю достроково сигналізувати про завершення бою.

Два нокадуни у 8 раунді: відео

В 11 раунді Девісу таки вдалось завершити двобій перемогою. Джервонта потужно пробив у корпус суперника, після чого Маріо опинився у нокдауні. 26-річному американцю вдалось підійнятись, але Девіс миттєво добив суперника. Після цього побиття суддя зупинив бійку та сигналізував про звитягу Девіса.

Для якого ця перемога стала вже 25-ю на професійному ринзі. Барріос вперше покинув ринг без перемоги, до цього у його активі було 26 успіхів.

Відео нокауту