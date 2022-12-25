Абсолютний чемпіон світу з боксу розповів, де відбудеться бій з Ломаченком

Непереможений американський боксер Девін Хейні готується захищати титул абсолюту з Василем Ломаченко. Сторонам залишилося узгодити точне місце і дату поєдинку.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе проти Девіна Хейні. Це, напевно, буде остання спроба українця стати королем легкого дивізіону.

Читайте також Спорт в умовах воєнного стану 2022: як спортсмени наближають перемогу України у війні з Росією

Хейні: Якщо хочуть травень, то нехай буде травень

Чинний абсолютний чемпіон світу Девін Хейні розповів, де може відбутися довгоочікуваний поєдинок проти Ломаченка. Промоутери розглядають три варіанти проведення.

"Зараз на проведення нашого бою, претендують три арени. Це Madison Square Garden в Нью-Йорку, T-Mobile Arena в Лас-Вегасі і арена в Саудівській Аравії", – сказав Хейні.

В ідеалі американець розраховує побитися з Ломою до початку Рамадану в березні. Хейні планує піднятися у наступний ваговий дивізіон, адже йому важко тримати ліміт легковаговика.

В свою чергу українцю вигідніше відкласти бій до травня, оскільки йому потрібно добре підготуватися. 10-місячна перерва під час війни далася взнаки і у поєдинку проти Ортіса Василь виглядав не надто переконливо. Втім, Хейні не проти відкласти бій до травня.

Коли відбудеться бій? Почекаємо — побачимо. Спершу я говорив, що відмовлюся від бою, якщо вони запланують його після Рамадана, але потім вирішив, що якщо вони хочуть битися в травні, то нехай це буде травень,

– відповів Хейні.

, що це буде друга спроба Ломаченка стати абсолютним чемпіон світу. Під час першої Ломаченко програв Теофімо Лопесу. Проте вже у першому захисті титулу Тео несподівано віддав пояси Джорджу Камбососу. Але австралієць не довго насолоджував славою, адже не зміг захистити пояси у бою проти Хейні. У реванші Девін знов виявився сильнішим за Камбосаса.