"Це більше, ніж бокс": Девін Хейні – про бій з Раяном Гарсією

У Брукліні 20 квітня відбудеться бій між чемпіоном WBC в першій напівсередній вазі Девіном Хейні та американцем Раяном Гарсією. Хейні поділився очікуваннями від поєдинку

Чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні поділився очікуваннями від поєдинку проти Раяна Гарсії. За його словами, цей бій більше, ніж просто бокс.

Читайте також Бій року: стало відомо, де та коли проведуть поєдинок Хейні та Раян Гарсія

Хейні про бій проти Гарсії

"Я чув дещо, що Раян сказав про мою релігію. Ми говорили про це раніше, і він сказав, що не говорив цього. Так що я не змушуватиму його визнати свої слова.

Але тепер це особисте. Це більше, ніж бокс. Ми були суперниками з 9-10 років, тож настав час завершити наше протистояння", – сказав Хейні.

У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Девін ще жодного разу не знав гіркоти поразок у 31 поєдинку на профі-рингу.

Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.