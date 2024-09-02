Аллен зізнався, чи може хтось перевершити боксерську спадщину Усика з нинішніх зірок хевівейту

Олександр Усик протягом кар'єри зміг досягнути неймовірних досягнень. Він єдиний, хто ставав абсолютом у двох найважчих вагових категоріях в епоху чотирьох поясів.

Попри це, все ще не вщухають дискусії щодо того, чи є він найкращим супертяжем свого покоління. Своєю думкою щодо цього поділився колишній спаринг-партнер українця Девід Аллен.

Читайте також Ми перші у цій сфері, – Усик зізнався, куди інвестує свої гроші, які заробляє боксом

Визнання величі Усика

Британський боксер переконаний, що жоден суперважковаговик не зможе перевершити досягнення Олександра Усика. Він заявив, що його співвітчизники Ентоні Джошуа й Тайсон Ф’юрі навіть, якщо переможуть українця, то все одно не наблизяться до його боксерської спадщини.

"Думаю, що це неможливо для них. Він уже абсолютний чемпіон у крузервейті. Потім він піднявся у вазі та побив всіх найкращих. Що ти можеш зробити, щоб це перевершити? Побити його? Якщо Ф’юрі поб'є Усика в реванші, а потім поб'є Джошуа, то він все одно не перевершить його, тому що Усик абсолютний чемпіон у крузервейті.

Жоден суперважковаговик у наш час не може перевершити його, і неважливо, що вони зроблять. Джошуа може перемогти Дюбуа, Усика та Ф’юрі, але все одно це навіть не близько до досягнень Усика, на мою думку. Українець – найвеличніший супертяж покоління", – сказав Аллен.

До слова. Раніше Біллі Джо Сондерс висловився про реванш Усик – Ф'юрі. Він вважає, що британець може легко перемогти, якщо буде використовувати свої габарити.

Нагадаємо, що другий бій між українським чемпіоном і "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Після цього є ймовірність, що Усик втретє в кар'єрі вийде у ринг на битву проти Джошуа, проте для цього мають зійтися деякі умови.