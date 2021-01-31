Детройт програв в НБА, Михайлюк провів невиразний матч

У ніч з 30 на 31 січня Детройт на виїзді поступився Холден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА. Святослав Михайлюк провів невиразний матч за гостей.

Джерело: 24 канал

Детройт практично не мав шансів здобути перемогу та поступився супернику у всіх чвертях – 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23).

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Поразка клубу Михайлюка

Для клубу українця Святослава Михайлюка ця поразка стала вже 15-ю у сезоні в НБА. Детройт продовжує залишатись на дні таблиці Східної конференції – 14 позиція серед 15 команд.

Михайлюк провів на майданчику 9 хвилин та 25 секунд. За цей час українець набрав лише 3 пункти, зробив 1 передачу та 1 втрату.

Наступний поєдинок Детройт проведе на виїзді 2 лютого проти Денвера.

Холден Стейт – Детройт відеоогляд