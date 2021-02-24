Михайлюк вперше вийшов у старті, Детройт взяв реванш в Орландо у НБА

У ніч з 23 на 24 лютого Детройт зіграв другий поспіль матч на виїзді проти Орландо у НБА. Клубу баскетболіста Святослава Михайлюка вдалось взяти реванш у господарів.

Баскетболісти Детройта агресивніше розпочали поєдинок, але господарям вдалось нав'язати свою гру. Однак гості таки спромоглись на реванш – 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26).

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Потужна гра Детройта

У стартовій п'ятірці вперше вийшов український атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Баскетболіст провів на майданчику 21 хвилину 46 секунд. За цей час гравець набрав 9 очок, зробив 3 підбирання та таку ж кількість передач. Також здійснив один блок-шот, три втрати м'яча та одне перехоплення.

Українець знову став шостим за результативність у складі Детройта. Найкращим гравцем зустрічі став Лі, який набрав 21 очок та 3 підбирання.

Ця перемога стала для клубу Михайлюка вже 9-ю у сезоні при 22 поразка. Детройт посідає останню 15 сходинку у Східній конференції.

У наступному матчі Детройт прийматиме Нью-Орлеан. Зустріч відбудеться 25 лютого.

Цікаво, що у попередньому матчі Детройт поступився Орландо з рахунком 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20). Тоді Михайлюк провів невиразний поєдинок, набравши 6 очок.

Орландо – Детройт відеоогляд