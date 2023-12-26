У якому стані Шумахер: брат гонщика розповів деталі трагедії

Брат іменитого гонщика Міхаеля Шумахера розповів кілька деталей, які пов’язані з трагедією. Він наголосив, що Міхаель був для нього більшим за брата.

Брат титулованого спортсмена Ральф побоюється, що його брат вже ніколи не зможе одужати. Він сумує за ним до трагедії.

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Брат Шумахера про його стан

"Я сумую за Міхаелем минулих днів. Життя час від часу несправедливе. Міхаелю дуже пощастило протягом усього його життя, але потім стався трагічний випадок. На щастя, передова медицина відкриває багато можливостей. Однак усе не так, як раніше.

Міхаель був не тільки моїм братом. Коли ми були дітьми, він також був моїм тренером і наставником. Він навчив мене буквально всього, що стосується картингу. Можливо, різниця у віці становить сім років, але він завжди був поруч зі мною. Ми разом брали участь у перегонах, тренувалися в обгонах і в усьому, що важливо в автоспорті", – каже Ральф.

Ральф також додав, що день трагедії змінив усю родину.

"Це був значний досвід для мене, але, звісно, тим більше для його дітей. Життя часом несправедливе. Той день приніс багато невдач. Ця доля змінила нашу сім'ю", – додав він.

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