21 березня "Десна" на власному полі приймає "Зорю" в матчі 27 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Гра відбудеться у Чернігові, повідомляє 24 канал. Початок матчу о 19:30.

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Перемога у цьому поєдинку для обох команд є важливою. "Десна" та "Зоря" борються за срібні нагороди сезону.

У клубі однакова кількість пунктів – 49. Але за перевагою м'ячів "Десна" знаходиться вище луганської команди.

У крайній зустрічі цих команд, успіх із мінімальним рахунком святкувала "Десна". Тоді результативний удар Філіппова приніс важливу перемогу чернігівському клубу.

Десна – Зоря: онлайн-трансляція