Десна без проблем обіграла вдома Олімпік та піднялася на четверте місце: відео

У матчі між Десною та Олімпіком в суботу, 3 квітня, господарі поля святкували підсумкову перемогу. В кожному з таймів чернігівській команді вдалося забити по одному голу.

Десна – Олімпік 2:0

Голи: Тотовицький, 44, Безбородько, 69

Це був матч в якому Калітвінцев-батько протистояв Калітвінцеву-сину. Перший тренує Олімпік, а другий виступає за Десну. І саме Калітвінцев чи не першим створив момент, щоб відкрити рахунок у матчі. Він пробив з під захисника, але голкіпер Кичак встиг зреагувати, і ногою відбив м'яч.

Варте уваги Зоря у меншості обіграла Рух завдяки дублю Громова: відео

Згодом хорошу нагоду змарнував Картушов. Тотовицький віддав йому пас в розріз, але півзахисник пробив повз рамку воріт.

Та все ж на перерву Десна пішла у статусі команди, яка попереду в рахунку. Після подачі з кутового Безбородько головою скинув м'яч на дальню штангу, а вже там Тотовицький відправив м'яч у ворота.

Відео голу Тотовицького

У другому таймі Десна продовжувала контролювати гру. А от щодо голу, який чернігівці забили, виникають питання. На 69-й хвилині відзначився Безбородько. Хоча варто відзначити гру всієї команди – Гуцуляк з центру віддав пас на право на Калітвінцева, той перевів м'яч на протилежний фланг на Картушова. А вже він прострелив на вільного Безбородька у центрі штрафного майданчика, який в дотик відправив м'яч у порожні ворота. От тільки під час цієї атаки Безбородько завалив Векляка, притримавши його за шию. Саме тому він і опинився у штрафному майданчику без опіки. Але арбітр це не помітив і гол зарахував.

Відео голу Безбородька

Рахунок у матчі міг бути й більш розгромним, але більше Кичак не пропускав. Хоча удар Коноплі зі штрафного міг стати результативним – стінка з гравців Олімпіка "розвалилася", і м'яч летів у кут воріт.

Десна перемагає та підіймається на четверте місце, обійшовши Ворсклу. У полтавської команди матч попереду проти Шахтаря вдома.

Олімпік же сьомий матч поспіль в чемпіонаті програє. Команда не може забити гол чотири останні матчі.