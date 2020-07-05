5 липня чернігівська "Десна" прийматиме "Колос" у рамках 29 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

У прямому ефірі поєдинок "Десна" – "Колос" покаже телеканал УНІАН. Початок гри о 17:00, повідомляє 24 канал.

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На YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Трансляція розпочнеться о 16:55.

Десна – Колос: онлайн-трансляція

Важливість матчу

"Шахтар" став достроковим чемпіоном України, а от боротьба за срібні та бронзові нагороди ще триває. Чернігівська команда – один із учасників цієї гонки за призові місця.

Команда Рябоконя має 52 очки та займає четверту сходинку, відстаючи від луганської "Зорі" на один пункт, а від "Динамо" – на три. Все ще є шанси потрапити навіть у кваліфікацію Ліги чемпіонів. У минулому турі "Десна" провела видовищний матч з киянами та на останніх хвилинах здобули перемогу з рахунком 3:2.

У "Колоса" вже немає взагалі ніяких турнірних завдань. Команда йде шостою, відстаючи від "Олександрії" на 14 очок. З усім тим, в минулому турі колектив перервав серію поразок та обіграв саме олександрійців з рахунком 2:1.

Команди останнього разу зустрічалися в кінці минулого місяця. Тоді "Десна" святкувала перемогу на виїзді з рахунком 2:0.