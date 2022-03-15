Дешевий піар: Дзюба попросив не викликати його до збірної Росії через "ситуацію" в Україні

Нападник Зеніту Артем Дзюба попросив головного тренера збірної Росії Валерія Карпіна не викликати його до національної команди на березневий збір.

Вирішив пропіаритися

У грудні форвард Зеніта відмовлявся грати за збірну через погану форму, а тепер нова причина – його раптом сильно схвилювала ситуація в Україні.

До слова Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

"У неділю ми поспілкувалися з Артемом, він запевнив, що дуже хоче грати за збірну. Але зараз, у зв'язку з непростою ситуацією в Україні, де в нього проживає багато родичів, перепросив та попросив за сімейними обставинами його на цей збір не викликати. Ми домовилися, що залишаємося з ним на зв'язку і слідкуватимемо за його виступами за Зеніт", – сказав Карпін.

Востаннє 33-річний Дзюба виходив на поле у складі збірної Росії влітку 2021 року на чемпіонаті Європи. Тоді тренером національної команди був Станіслав Черчесов.

Після призначення Карпіна Дзюба лише раз потрапив до розширеного списку збірної Росії, однак відмовився від виклику, пославшись на погану фізичну форму.

Зазначимо, що російські футболісти ніяк не відреагували на вбивчу війну Росії проти України.