Тренер Франції розкритикував захисника збірної, який наплював на футбольні правила на ЧС-2022

Франція 4 грудня зустрічалась зі збірної Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Команда Дідьє Дешама розгромила поляків з рахунком 3:1.

Окрім голів був у матчі ще один інцидент. Захисник збірної Франції Жюль Кунде забув перед поєдинком зняти зі своєї шиї золотий ланцюжок. Гравець наплював на усі футбольні вимоги та вирішив вийти на поле з прикрасою.

До теми Футболіст Франції вийшов на поле із ланцюжком: судді помітили порушення лише наприкінці тайму

Дешам: Думав, що Жюль зняв її, але, виявилося, це було не так

Арбітри помітили порушника лише по ходу першого тайму. Сталось це під час викидання ауту, яке виконував якраз Кунде. Суддя тимчасово зупинив гру до того моменту, допоки Жюль не здійме аксесуар.

Футболісту не вдалось самостійно позбутись прикраси, тому на допомогу йому прийшов персонал команди.

Нагадаємо, що гравцям заборонено входити на футбольне поле з будь-якими прикрасами: годинником, окулярами чи ланцюжками на шиї. Все це під час матчу може нанести серйозної травми футболісту, а особливо під час моментів боротьби.

Після поєдинку цей інцидент із Кунде прокоментував головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Я навіть сказав йому: тобі пощастило, що ти не переді мною. Суддя сказав нам, що як тільки гра буде зупинена… Гравцям не дозволяється носити браслет чи намисто. Не можна також носити годинник або сонцезахисні окуляри. Це не дозволено. Я думав, що Жюль зняв її, але, виявилося, це було не так. Це наша вина,

– сказав наставник.

Кунде провів на полі майже увесь поєдинок та був замінений лише на другій компенсованій до поєдинку хвилині. Замість нього на полі з'явився Аксель Дісасі.

Франція переграла Польщу 3:1 та вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2022 на збірну Англії. Поєдинок відбудеться 10 грудня о 21:00 за Києвом.