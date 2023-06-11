Дерев'янченко спірно програв бій непереможеному мексиканцю, опинившись в нокдауні в 12 раунді

Український боксер Сергій Дерев'янченко не скористався шансом стати чемпіоном WBC Silver. У конкурентному поєдинку українець поступився мексиканцю Хайме Мунгії рішенням суддів.

В ніч на 11 червня на Toyota Arena в Онтаріо відбувся бій ексчемпіона світу у першій середній вазі мексиканця Хайме Мунгії та українця Сергія Дерев'янченка. На кону 12-раундового поєдинку стояв вакантний пояс WBC Silver, пише 24 Канал.

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Мексиканець вирвав перемогу у Дерев'янченка завдяки суддям

Мексиканський боксер мав помітну перевагу в антропометрії та віці, але 37-річний українець зумів створити проблеми супернику. Бій почався без розвідки. Вже в першому раунді боксери почали обмінюватися ударами.

Сергію вдалося кілька разів влучно пробити по мексиканцю, який не чекав такого старту від українця. Андердог зробив ставку на технічний бокс, контролюючи центр рингу та завдаючи акцентованих ударів. Мунгія змушений був рятуватися в клінчах.

У 5-му раунді Дерев'янченко був близьким до перемоги. Мексиканець ледь встояв на ногах після потужних ударів Сергія.

Відео 5 раунду бою Дерев'янченко – Мунгія

В останніх раундах втома та вік українського боксера далися взнаки. Мексиканець підвищив темп та виглядав краще. У останній 3-хвилинці Мунгія відправив Дерев'янченка в нокдаун ударом у печінку. Та все ж український боксер зумів завершити цей непростий поєдинок.

Відео нокдауну в 12 раунді

Судді одноголосно віддали перемогу Хайме Мунгії: 115–112, 114–113, 114–113.

Сергій Дерев'янченко зазнав 4-ї поразки у 5 останніх поєдинках. А Хайме Мунгія довів число своїх перемог до 42-х та здобув вакатний титул чемпіона WBC Silver.