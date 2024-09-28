Усик завершить кар'єру, – Чісора висловився щодо майбутнього українця після реваншу із Ф'юрі

Колишній претендент на титули чемпіона світу у хевівейті Дерек Чисора поділився думками щодо майбутнього Усика після реваншу з Ф'юрі. Британець вважає, що український боксер завершить кар'єру.

Дерек Чісора впевнений, що український чемпіон у надважкій вазі переможе у реванші із "Циганським королем". На думку британського боксера Олександр Усик досяг усього у цьому виді спорту, про це повідомляє talkSPORT.

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Прогноз Чісори щодо кар'єри Олександра Усика

40-річний британець заявив, що український боксер знову переможе Тайсона Ф'юрі. Чісора зазначив, що Усик б'ється не за гроші, не для того, щоб купити круту машину таку, як Ламборгіні.

Він підкреслив, що український чемпіон б'ється за свій народ, свою націю. У цьому причина того, що його неможливо перемогти.

Думаю Усик завершить кар'єру після бою з Тайсоном. А в чому сенс продовжувати? Він переміг усіх зірок хевівейту, у нас хіба багато таких боксерів? Олександр закінчить з боксом. Він хоче бути з дружиною, хоче допомагати Україні у війні,

– сказав Чісора.

Цікаво. Дерек Чісора один із чотирьох боксерів, хто зміг вистояти усі 12 раундів проти Віталія Кличко.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце проведення запеклого поєдинку столиця Саудівської Аравії – Ер-Ріяд.