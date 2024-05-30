"Наступний бій може стати кінцем": Вайлдер заговорив про завершення карʼєри

У перший день літа зійдуться у рингу два колишні чемпіони світу. Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей мають намір повернутися на вершину хевівейту.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер поділився очікуваннями від поєдинку проти китайця Чжана Чжилея. Бій відбудеться 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

Читайте також "Він повністю пройшов цю гру": ексчемпіон світу висловився про закінчення кар'єри Усика

Вайлдер не виключає завершення кар'єри після бою з Чжилеєм

"У мене була успішна карʼєра. Для мене це момент "зроби чи помри". Не думаю, що надважкий дивізіон буде цікавий без Вайлдера, але 1 червня побачимо.

Чи можу перемогти? Чи досягну успіху? Хто знає? Але 1 червня – це правильна відповідь, подивимося. Це може стати кінцем карʼєри, це може стати прощанням з Вайлдером, якщо програю", – сказав Вайлдер.

38-річний американець вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги. Але в той же час двічі він програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

Чжилей у 2019 році володів титулами WBA, WBO, IBF, IBO, які відібрав у британця Ентоні Джошуа. В останніх двох боях Чжан переміг Джо Джойса, а перед цим поступився Філіпу Хрговичу.