Не уві сні, а наяву, – легкоатлет Проценко відреагував на деокупацію рідного Херсона

Призер чемпіонату світу та Європи Андрій Проценко відреагував на звільнення рідного для нього Херсона від окупантів. 11 листопада 2022 року став ще одним днем вже вільного від ворога українського міста.

Український легкоатлет нарешті дочекався визволення рідного міста. Андрій Проценко подякував усім військовим за старання та силу під час деокупації Херсона, який 8 місяців був в окупації.

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Проценко: Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ви виборюєте свободу

Призер чемпіонату світу попросив не забувати, якою ціною Україні дається звільнення своїх територій.

Нарешті. Не уві сні, а наяву. Моє рідне місто стало вільним. Херсон. Дякую ЗСУ. Дякую усім нашим героям, які зробили це можливим. Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною ви виборюєте свободу – це життя наших воїнів. Вічна слава їм,

– написав легкоатлет.

"Херсонці чекали на визволення. Зберігаючи українську символіку попри всі загрози та знущання окупантів. Вони вірили в Україну", – додав спортсмен.

Проценко висловив слова вдячності усім, хто допомагав йому розповідати про війну, яка охопила його Батьківщину: "Пишаюсь тим, що я українець. Слава Україні – Героям слава".

Нагадаємо, що Проценко разом із сім'єю пробув 40 днів в окупації ворога. А вже у середині липня здобув "бронзу" чемпіонату світу з легкої атлетики у США.

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