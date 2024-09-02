Збірна України втратила основного гравця Динамо перед матчами Ліги націй

Клубний футбол тільки розпочався, але вже має йти на перерву через матчі національних збірних. Восени цього року відбудеться груповий етап Ліги націй.

У вересні розпочнуться перші матчі групового етапу Ліги націй. Збірні з дивізіону А будуть змагатись за плей-оф турніру, а інші національні команди намагатимуться заробити підвищення у класі.

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Прикра втрата для збірної України

Національна збірна України у вересні стартує у груповому турнірі Ліги націй в дивізіоні B. Захисник Динамо Денис Попов вперше за довгий час опинився у заявці у "синьо-жовтих".

Стало відомо, що гравець не зможе взяти участь у матчах Ліги націй. Причиною цьому стало пошкодження захисника "біло-синіх". Повідомляють, що Денис залишився у Києві та займається лікуванням спини.

До цього також повідомляли, що лідер команди Шовковського Микола Шапаренко отримав пошкодження литкового м'яза. Попри це півзахисник приєднався до колективу Сергія Реброва.

Нагадаємо, що збірна України у перерві на матчі національних команд зіграє дві гри. Перший поєдинок українські "леви" зіграють 7-го вересня проти Албанії, а потім протистоятимуть Чехії – 10 вересня.