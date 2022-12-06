Аналог Першої ліги України: вихованець Динамо знайшов клуб у США
Джерело:інстаграм El Paso Locomotive FC
У США на одного українця стало більше. Український півзахисник Денис Костишин поповнив ряди Ель Пасо Локомотів.
Американський клуб вже у своїх соцмережах презентував українця. Денис Костишин підписав контракт із новою командою до кінця червня 2023 року.
Цікаво прочитати "Набридло просити": чому найкращий бомбардир УПЛ відмовляється від нового контракту з Дніпром-1
Змінив УПЛ на заокеанський чемпіонат
За даними порталу Transfermarkt, Костишин атакувальний півзахисник перейшов у нову команду на правах вільного агента, а його угода розпочне діяти у перший день нового 2023 року.
Нагадаємо, що 3 грудня видання FootBoom повідомив, що футболіст розірвав контракт із Олександрією.
Цікаво, що в Олександрії Костишин-молодший грав із січня 2022-го та провів за нову команду лише 3 матчі, у яких відзначився одним голом.
Новий клуб українця виступає у другій за силою лізі США. Регулярний чемпіонат цього сезону закінчив на 8-й сходинці.
Адаптуватись Костишину-молодшому в американській команді допоможе ще один українець Артем Холод, який виступає за Ель Пасо Локомотів із серпня 2022-го.
Що відомо про кар'єру Дениса Костишина
- До переїзду у США грав виключно в Україні. Денис Костишин – вихованець київського Динамо, але у 2014-му змінив Київ на Дніпро.
- Виступав за цілий ряд українських клубів – Дніпро, Колос, де пограв під керівництвом свого батька Руслана Костишина, та Олександрії.
- Загалом за усіх українські клуби провів 89 поєдинків, у яких відзначився 14 м'ячами та 4 асистами.