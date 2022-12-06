Аналог Першої ліги України: вихованець Динамо знайшов клуб у США

У США на одного українця стало більше. Український півзахисник Денис Костишин поповнив ряди Ель Пасо Локомотів.

Американський клуб вже у своїх соцмережах презентував українця. Денис Костишин підписав контракт із новою командою до кінця червня 2023 року.

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За даними порталу Transfermarkt, Костишин атакувальний півзахисник перейшов у нову команду на правах вільного агента, а його угода розпочне діяти у перший день нового 2023 року.

Нагадаємо, що 3 грудня видання FootBoom повідомив, що футболіст розірвав контракт із Олександрією.

Цікаво, що в Олександрії Костишин-молодший грав із січня 2022-го та провів за нову команду лише 3 матчі, у яких відзначився одним голом.

Новий клуб українця виступає у другій за силою лізі США. Регулярний чемпіонат цього сезону закінчив на 8-й сходинці.

Адаптуватись Костишину-молодшому в американській команді допоможе ще один українець Артем Холод, який виступає за Ель Пасо Локомотів із серпня 2022-го.

Що відомо про кар'єру Дениса Костишина