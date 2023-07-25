У компанію до Романчука: плавець-рекордсмен приніс Україні ліцензію на Олімпіаду-2024

Ще одна олімпійська ліцензія була додана в українську скарбничку. Її автором став плавець Денис Кесіль.

Український плавець із 11-м результатом вийшов до півфіналу чемпіонату світу-2023 з водних видів спорту, який стартував 23 липня. Час Дениса Кесіля на дистанції 200 метрів батерфляєм склав 1.55,75, пише 24 канал.

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Ще одна перепустка у Париж

Для здобуття олімпійської ліцензії українцю потрібно було подолати цю дистанцію з 1.55,78 хвилин. Що він і зробив – був швидший лише на 0.03 секунди.

Кесіль став автором четвертої ліцензії України у плаванні на Олімпійські ігри-2024 у Париж. Денис вдруге позмагається на такому високому рівні. Адже у Токіо плавець відверто провалився – лише 21-ше місце у кваліфікації.

До цього ще три ліцензії нашій країні принесли лідер Михайло Романчук (400, 800 та 1500 метрів вільним стилем), Олександр Желтяков (200 метрів на спині) та Владислав Бухов (50 метрів вільним стилем).

– 22-річний плавець із Кривого Рогу, який є рекордсменом України на дистанції 200 метрів батерфляєм. Був призером Євро серед юніорів та посів друге місце Юнацьких Олімпійських ігор в Аргентині.

Нагадаємо, що ЧС-2023 з водних видів спорту приніс нашій країні не лише ліцензії у плаванні. Олексій Середа здобув неіменну перепустку у Париж. Перед цим знову ж таки наш лідер Середа у парі з Кірілом Болюхом завоювали срібні медалі зі стрибків із вишки на висоті 10 метрі та принесли першу ліцензію Україні зі стрибків у воду.