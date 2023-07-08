Позбирав гриби та покуштував ягоди Карпат: Берінчик готується до наступного бою
Джерело:Інстаграм Єгора Голуба
Тренер Дениса Берінчика Єгор Голуб анонсував наступний поєдинок непереможеного українця. Чемпіон WBO International у легкій вазі проведе поєдинок в один день з Олександром Усиком.
Денис Берінчик востаннє виходив на ринг в грудні 2022 року. Тоді в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора українець переміг французького боксера Івана Менді.
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Виступить у зв'язці з Усиком
Повернення на ринг Берінчика планувалося на червень 2023 року. Український боксер повинен був зустрітися з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі. Однак Денис несподівано відмовився від титульного поєдинку.
Проте чемпіон WBO International не довго перебував у відпустці. Тренер Берінчика Єгор Голуб зробив повідомлення щодо наступного бою українського боксера. Наразі Денис відпочиває в Карпатах, але незабаром розпочне тренувальний табір.
Сьогодні у нього вихідний, він може позбирати гриби та покуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у місті Вроцлав,
– написав Голуб на своїй сторінці в Instagram.
Берінчик збирає ягоди в Карпатах / instagram.com/iegor_golub
Таким чином, Денис Берінчик свій наступний бій проведе 26 серпня у польському Вроцлаві в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Суперник Берінчика наразі невідомий.Нагадаємо, що Денис Берінчик ще не зазнав жодної поразки на професійному рингу. В його активі 17 перемог, в тому числі 9 – нокаутом. В рейтингу BoxRec легкого дивізіону, який очолює Девін Хейні, Берінчик займає 14 сходинку.